Спорт

Ярмоленко возобновил тренировки в “Вест Хэме” после коронавируса

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Ярмоленко возобновил тренировки в "Вест Хэме" после коронавируса

На пресс-конференции, посвященной матчу 11-го тура АПЛ “Вест Хэм” – “Манчестер Юнайтед”, главный тренер лондонцев Мойес предоставил обновленную информацию о состоянии здоровья украинца Андрея Ярмоленко, передает со ссылкой на сайт УАФ.

Сейчас коуч не знает сколько времени понадобится Ярмоленко чтобы вернуться к официальным играм.

“Андрей Ярмоленко выздоровел и уже несколько дней тренируется. Никогда не знаешь, сколько игроку понадобится времени, чтобы полностью восстановиться после коронавируса. Но есть и приятные новости: Ярмоленко вернулся, он в хорошей физической форме, здоров и участвует в занятиях”, – отметил Мойес.

Добавим, что “Вест Хэм” в ближайшем матче в рамках 11-го тура Английской Премьер-лиги будет принимать “Манчестер Юнайтед”.

По материалам: УНН

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0 0 Менее минуты назад
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