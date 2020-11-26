Спорт

В Киеве стартует ЧЕ по художественной гимнастике: Зеленский опубликовал обращение по случаю открытия

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Сегодня в Киеве стартует 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. По случаю открытия, сообщение на своей странице в Facebook сделал Президент Украины Владимир Зеленский, передает

“Событие, о котором стоит сказать. Сегодня в Киеве стартует 36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике. В это эмоционально тяжелое время пандемии очень важны именно вот такие события, которые объединяют людей, позволяют порадоваться за своих и заряжают позитивом. А главное – это своеобразная манифестация, что жизнь обязательно победит пандемию”, – отметил Глава государства.

Зеленский напомнил, что чемпионат планировался еще на май этого года, но был перенесен в связи с пандемией COVID-19.

Также Президент поблагодарил организаторов за соблюдение всех карантинных требований.

“Уверен, что и наши гости из 23 стран, участвующих в чемпионате, в который раз убедятся в истинной украинской гостеприимности и открытости, в том, что Украина – это территория силы и чрезвычайной, доброй энергии. Желаю успеха каждой из участниц чемпионата!” – подытожил Зеленский.

Напомним, украинские гимнастки завоевали шесть наград на этапе Кубка мирового вызова.

По материалам: УНН

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