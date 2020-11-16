Спорт

Олимпиаду-2021 в Токио больше не собираются переносить

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Олимпиаду-2021 в Токио больше не собираются переносить

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за COVID-19, должны состояться в назначенное время, несмотря на то, что мир до сих пор не справился с пандемией коронавируса. Об этом в понедельник, 16 ноября, договорились в Токио глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и премьер-министр Японии Есихиде Суга, передает со ссылкой на DW.

Суга выразил уверенность, что игры пройдут следующим летом.

Бах поблагодарил премьера за усилия и подчеркнул, что спортивный праздник станет символом солидарности в посткоронавирусную эпоху.

По данным агентства Kyodo, МОК собирается помочь обеспечить вакциной от коронавируса спортсменов и гостей Олимпиады.

Решение о переносе Олимпиады было принято в конце марта после того, как Национальный олимпийский комитет Канады сообщил, что не будет направлять своих атлетов на Игры в 2020 году в связи с риском заболевания.

Напомним, Япония рассматривает возможность освобождения зрителей из-за рубежа на Олимпийских и Паралимпийских играх следующим летом в Токио от 14-дневного периода карантина.

По материалам: УНН

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