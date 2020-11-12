Полузащитник “Шахтера” признан лучшим футболистом тура УПЛ

Украинская Премьер-лига после опроса специалистов по экспертному совету, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 9-го тура “Favbet Лиги”, передает со ссылкой на сайт лиги.

По итогам голосования победу одержал полузащитник “Шахтера” Тарас Степаненко, опередивший нападающих “Мариуполя” Даниила Сикана и Бенито из “Олимпика”.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Также добавим, что лучшим тренером тура избран Руслан Костишина из “Колоса”.

По материалам: УНН