Спорт

Полузащитник “Шахтера” признан лучшим футболистом тура УПЛ

Photo of Admin Admin Send an email 12 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

Полузащитник "Шахтера" признан лучшим футболистом тура УПЛ

Украинская Премьер-лига после опроса специалистов по экспертному совету, определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 9-го тура “Favbet Лиги”, передает со ссылкой на сайт лиги.

По итогам голосования победу одержал полузащитник “Шахтера” Тарас Степаненко, опередивший нападающих “Мариуполя” Даниила Сикана и Бенито из “Олимпика”.

В состав экспертного совета вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Также добавим, что лучшим тренером тура избран Руслан Костишина из “Колоса”.

По материалам: УНН

Photo of Admin Admin Send an email 12 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Photo of Россия ликвидирует торговое представительство в Украине

Россия ликвидирует торговое представительство в Украине

45 минут ago
Photo of Курс биткоина превысил $16 тысяч впервые с января 2018 года

Курс биткоина превысил $16 тысяч впервые с января 2018 года

1 час ago
Photo of Настя Каменских поделилась эффектным снимком из ванной комнаты

Настя Каменских поделилась эффектным снимком из ванной комнаты

1 час ago
Photo of “Вводим 72-часовую пятницу”: Степанов возмутился решением “Эпицентра”

“Вводим 72-часовую пятницу”: Степанов возмутился решением “Эпицентра”

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button