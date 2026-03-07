Куди піти у Львові 8 березня: афіша святкових подій, концерти, вистави та розваги

8 березня у Львові 2026 року — це не лише день, коли вітають жінок і дарують квіти, а й час для культурних подій, музичних виступів, святкових концертів, театральних вистав та унікальних розваг у самому серці міста. Про це повідомляє «ПЛ».

Львів завжди відомий своєю насиченою афішею, а до Міжнародного жіночого дня наповнює центр міста святковою атмосферою й пропонує безліч варіантів, куди піти і як яскраво провести цей день.

Святкова афіша: концерти на будь‑який смак

Одним із ключових форматів святкування 8 березня у Львові є концерти, які відбуваються у різних локаціях міста.

Концерт «Найкращі пісні до дня народження Володимира Івасюка»

8 березня о 16:00 у Центрі Довженка відбудеться концерт, присвячений найвідомішим композиціям українського композитора, який вже став культовим для багатьох поколінь.

Концерт романтичних хітів «LOVE IS»

У той же вечір, о 19:00 у Львівській філармонії, пройде концерт романтичних хітів. Це чудова нагода провести 8 березня у теплій, музичній атмосфері.

«Bridgerton. Вечір з королівським оркестром при свічках»

Для справжніх поціновувачів камерної музики у Дзеркальній залі Львівського оперного театру о 19:30 звучатимуть твори у стилі серіалу Bridgerton — ніжно, атмосферно та по‑справжньому романтично.

Інші музичні та розважальні події

Стендап‑шоу та комедія

8 березня у Міському Палаці культури ім. Гната Хоткевича відбудеться стендап‑вечір за участю популярних коміків Львова — чудовий варіант для тих, хто хоче посміятися у святковий день.

Також о 17:00 у CULT Comedy Hall пройде сольний виступ Вадима Дзюнька, де глядачі почують найкращі жарти та нові історії зі сцени.

Весняне льодове шоу

У Львівському державному цирку 8 березня відбудеться масштабне льодове шоу «Крижаний Оскар» — видовищна програма з фігурним катанням, акробатикою та ефектами, яка захопить дорослих і дітей.

Театральні вистави та класична музика

У Львові на 8 березня можна обрати й культурні події з іншою атмосферою. Так, у Будинку органної та камерної музики о 14:15 звучатимуть орган і скрипка в романтичному концерті, де прозвучать відомі мелодії світових композиторів.

Ресторани, кав’ярні та романтичні прогулянки

Після концертів і вистав багато львів’ян та гостей міста обирають романтичні прогулянки історичним центром — Площею Ринок, проспектом Свободи, кав’ярнями на Вірменській чи площі Міцкевича.

Крім цього, ресторани Львова пропонують спеціальні святкові меню, дегустації та вечері при свічках — чудовий спосіб завершити вечір 8 березня.

Святкування для всієї родини

Окрім музичних та розважальних подій, до 8 березня у Львові проходять різноманітні культурні заходи, виставки, громадські події та шоу, де кожен знайде розвагу до душі — від дітей до дорослих.

Плануйте свято заздалегідь

Через високу популярність святкових подій квитки на концерти, театральні вистави та тематичні шоу розкуповують заздалегідь. Рекомендується планувати 8 березня у Львові заздалегідь — бронювати квитки та столики у ресторанах, щоб зробити цей день особливим.

Окрім того, актуальним може бути астропрогноз для усіх знаків зодіаку на 2-9 березня.