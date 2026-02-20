Прогноз магнітних бур на вихідні, 21-22 лютого: чи буде небезпека для здоров’я

Геомагнітна ситуація на вихідні 21–22 лютого 2026 року не має наразі підтверджених даних про серйозні магнітні бурі, що могли б негативно впливати на самопочуття чи технічні системи.

За даними американських центрів прогнозування космічної погоди, сонячна активність у ці дні, згідно з останніми прогнозами, перебуває на рівні, що не передбачає сплесків геомагнітної нестабільності.

В опублікованих прогнозах зазначається, що в період з 20 по 22 лютого можливе короткочасне підвищення індексу К близько 4, що відповідає слабкій активності, але вже 21 та 22 числа очікується нормалізація магнітного фону.

Такий стан магнітосфери є типовим для періодів зниження сонячної активності й не створює умов для формування сильних бур, здатних серйозно впливати на здоров’я людей чи роботу навігаційних і енергетичних систем.

Прогноз може бути змінений у разі несподіваних спалахів на Сонці чи інших космічних подій, але на сьогоднішній день вихідні 21–22 лютого оцінюються фахівцями як безпечні з точки зору геомагнітних коливань.

Спеціалісти в галузі космічної погоди наголошують, що навіть при слабкій активності деякі чутливі люди можуть відчувати незначні коливання свого стану, що не виходять за межі звичайної реакції на зміну метеоумов чи стресу.

На рівні офіційних прогнозів це не вважається небезпечною ситуацією, але інформація про можливі зміни завжди оновлюється з урахуванням нових даних спостережень.

