Прогноз магнітних бур на 1 січня: якою буде активність Сонця

Початок 2025 року супроводжується відносно спокійною космічною обстановкою, що відповідає довгостроковим прогнозам провідних центрів моніторингу сонячної активності.

Про це повідомляє «ПЛ».

Сонце нині перебуває у фазі поступового зниження активності в межах 25-го сонячного циклу, який, за науковими оцінками, уже пройшов свій піковий період. Саме тому перший день нового року не обіцяє значних геомагнітних збурень, які зазвичай асоціюються з інтенсивними спалахами та корональними викидами маси.

Згідно з узгодженими даними моделей космічної погоди, 1 січня 2025 року геомагнітний фон очікується на рівні від спокійного до помірного.

Це означає, що можливі незначні коливання магнітного поля Землі, однак імовірність потужних бур класу G2 і вище залишається низькою. Такі умови вважаються типовими для періоду зменшення кількості активних сонячних плям і скорочення числа енергетично потужних спалахів.

Для більшості населення подібний рівень активності не несе суттєвих ризиків. Водночас люди з підвищеною метеочутливістю можуть відчувати легкі прояви втоми або головного болю, що традиційно пов’язують із навіть незначними геомагнітними коливаннями.

З технологічної точки зору прогноз є сприятливим: серйозних загроз для супутникових систем, радіозв’язку чи енергетичної інфраструктури не очікується.

Експерти наголошують, що прогнози космічної погоди завжди мають імовірнісний характер, адже Сонце залишається динамічним об’єктом. Водночас саме початок 2025 року розглядається як відносно стабільний період, що добре узгоджується з глобальними тенденціями завершення активної фази поточного сонячного циклу.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 30 грудня 2025 року.