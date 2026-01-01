Общество

Прогноз магнітних бур на 1 січня: якою буде активність Сонця

Карина Шевченко Send an email 13 години ago
0 0
Магнітні бурі

Початок 2025 року супроводжується відносно спокійною космічною обстановкою, що відповідає довгостроковим прогнозам провідних центрів моніторингу сонячної активності.

Про це повідомляє «ПЛ».

Сонце нині перебуває у фазі поступового зниження активності в межах 25-го сонячного циклу, який, за науковими оцінками, уже пройшов свій піковий період. Саме тому перший день нового року не обіцяє значних геомагнітних збурень, які зазвичай асоціюються з інтенсивними спалахами та корональними викидами маси.

Згідно з узгодженими даними моделей космічної погоди, 1 січня 2025 року геомагнітний фон очікується на рівні від спокійного до помірного.

Це означає, що можливі незначні коливання магнітного поля Землі, однак імовірність потужних бур класу G2 і вище залишається низькою. Такі умови вважаються типовими для періоду зменшення кількості активних сонячних плям і скорочення числа енергетично потужних спалахів.

Для більшості населення подібний рівень активності не несе суттєвих ризиків. Водночас люди з підвищеною метеочутливістю можуть відчувати легкі прояви втоми або головного болю, що традиційно пов’язують із навіть незначними геомагнітними коливаннями.

З технологічної точки зору прогноз є сприятливим: серйозних загроз для супутникових систем, радіозв’язку чи енергетичної інфраструктури не очікується.

Експерти наголошують, що прогнози космічної погоди завжди мають імовірнісний характер, адже Сонце залишається динамічним об’єктом. Водночас саме початок 2025 року розглядається як відносно стабільний період, що добре узгоджується з глобальними тенденціями завершення активної фази поточного сонячного циклу.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 30 грудня 2025 року.

теги
Карина Шевченко Send an email 13 години ago
0 0

Материалы по теме

Привітання з Днем ангела Володимира

Привітання з Днем ангела Ангеліни 23 грудня: вірші та проза

1 тиждень ago
Чи очікується магнітна буря 18 листопада 2025 року

Прогноз магнітних бур на 24 грудня: якою буде активність Сонця

1 тиждень ago
Магнітні бурі

Прогноз магнітних бур на 23 грудня: якою буде активність Сонця

2 тижні ago
Магнітні бурі

Прогноз магнітних бур на вихідні, 20-21 грудня 2025 року: якою буде активність Сонця

2 тижні ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button