Найкращі маловідомі новорічні фільми для всієї родини: що рекомендують подивитись

Наприкінці грудня традиційний телевізійний та стримінговий ефір зазвичай заповнений добре знайомими різдвяними стрічками, які повторюються з року в рік.

Водночас експерти з медіаконтенту звертають увагу на менш розкручені фільми, що залишаються поза масовою увагою, але цілком відповідають вимогам сімейного перегляду та формують альтернативний святковий настрій без надмірної комерціалізації.

Серед таких прикладів часто згадується канадська стрічка “Christmas with Tucker”, побудована навколо сімейних відносин і теми підтримки у складний період. Фільм не має яскравих спецефектів, однак вирізняється стриманою подачею та зрозумілою моральною складовою, що робить його придатним для перегляду різновіковою аудиторією.

Ще одним прикладом є британський телевізійний фільм “The Man Who Invented Christmas”, який, попри історичний контекст, часто сприймається саме як різдвяна сімейна історія завдяки атмосфері та акценту на цінності співчуття й змін.

У сегменті європейського кіно увагу привертає французька стрічка “Le père Noël est une ordure”, яка хоч і створена раніше, залишається маловідомою для широкої української аудиторії та пропонує нетиповий, але не агресивний гумор.

Для родин з дітьми експерти також рекомендують менш популярні анімаційні проєкти, зокрема “The Star”, який розглядає біблійну різдвяну історію з нейтральної, адаптованої для сімейного сприйняття точки зору.

Окрему нішу займають скандинавські різдвяні фільми, такі як “Rare Exports: A Christmas Tale”, які, попри жанрову специфіку, дедалі частіше включаються до підбірок альтернативного святкового контенту завдяки нестандартному підходу та атмосфері.

Аналітики медіаринку зазначають, що саме такі стрічки все частіше обирають родини, які прагнуть відійти від шаблонних сюжетів і знайти нові емоції у звичний святковий період.

