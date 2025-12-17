Графік відключення світла на Миколаївщині на 17 грудня: скільки буде електроенергії

Ситуація з електропостачанням у Миколаївській області 17 грудня 2025 року залишатиметься в межах контрольованого режиму, що передбачає застосування погодинних графіків відключень у разі необхідності балансування енергосистеми.

Про це повідомляє «ПЛ».

За попередніми даними, оприлюдненими енергетичними структурами, йдеться не про суцільні блекаути, а про чергове обмеження подачі електроенергії за заздалегідь визначеними чергами.

Енергетики пояснюють, що такий підхід дозволяє рівномірно розподіляти навантаження, зберігаючи стабільність системи та гарантуючи безперебійне живлення для об’єктів критичної інфраструктури. Для побутових споживачів це означає кілька періодів відсутності світла протягом доби з подальшим відновленням електропостачання відповідно до затверджених графіків.

Мешканцям регіону радять орієнтуватися виключно на офіційні повідомлення оператора системи розподілу, оскільки саме там публікуються актуальні дані щодо адресних відключень.

Практика попередніх місяців показує, що в умовах стабільної роботи енергосистеми фактична тривалість обмежень може бути меншою за заплановану, однак у грудні, з огляду на сезонне зростання споживання, графіки залишаються важливим інструментом управління.

