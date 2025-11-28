Прогноз магнітних бур на 28 листопада: якою буде активність Сонця

Наукові служби космічного моніторингу, зокрема NOAA Space Weather Prediction Center, які регулярно фіксують характеристики сонячного вітру та зміни в магнітосфері Землі, на кінець листопада 2025 року прогнозують стабільну, помірну та безпечну для повсякденного життя геомагнітну ситуацію.

За попередніми оцінками, 28 листопада індекс Kp утримуватиметься в діапазоні від 1 до 3, що за міжнародною шкалою означає спокійний фон, без формування класичної магнітної бурі. Це свідчить про відсутність значних корональних викидів маси або сильних потоків сонячного вітру, які могли б викликати короткочасні збурення у верхніх шарах атмосфери.

Для населення, особливо для людей з підвищеною чутливістю до змін погоди та космічної активності, така прогнозована ситуація означає відносну стабільність: різких перепадів самопочуття або додаткового стресового навантаження на серцево-судинну систему очікувати не варто.

Втім, фахівці зазначають, що активність Сонця у фазі 25-го циклу все ще може демонструвати раптові зміни. Астрономи нагадують: якщо на поверхні світила з’являться нові активні регіони або сформуються корональні діри, то прогноз може бути оперативно скоригований.

Саме тому метеозалежним людям рекомендують за можливості переглядати оновлення космічних центрів упродовж доби. Але станом на поточні дані 28 листопада виглядає як день із мінімальним рівнем космічних ризиків, що дозволяє планувати роботу, поїздки, навчання та інші звичні справи без жодних поправок на умови космічної погоди.

