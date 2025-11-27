Прогноз магнітних бур на 28 листопада 2025 року: якою буде активність Сонця

За даними офіційних моніторингових служб космічної погоди, зокрема NOAA Space Weather Prediction Center, 28 листопада 2025 року очікується стабільна та передбачувана геомагнітна ситуація.

Про це повідомляє «ПЛ».

За поточним висновком фахівців, магнітосфера Землі залишається у стані від «спокійного» до «незначно збуреного», що в системі Kp-індексу відповідає рівню 1–3. Такий показник вважається низьким і не створює істотних ризиків ні для здоров’я чутливих людей, ні для роботи критичних інфраструктур, зокрема енергетичних систем, супутникових комунікацій чи GPS-навігації.

Причиною такої стабільної картини є відсутність зафіксованих викидів корональної маси та інших великих сонячних подій упродовж попередніх днів.

За результатами спостережень сонячної активності, корональні діри на поверхні Сонця наразі розташовані таким чином, що не спрямовані на нашу планету, відповідно потужні потоки заряджених частинок до магнітного поля Землі не надходять.

Таким чином, 28 листопада формується один із найбільш спокійних днів тижня з точки зору космічної погоди.

Водночас фахівці наголошують: сонячна активність залишається циклічним та динамічним процесом, тому будь-які прогнози, навіть середньострокові, можуть коригуватися.

Саме тому SWPC рекомендує у вечірній час перевіряти оновлені параметри індексу Kp та оперативні повідомлення — система може попередити про зміни максимально швидко. Проте станом на зараз офіційна картина виглядає оптимістичною: день 28 листопада не обіцяє різких коливань, а отже метеочутливі люди можуть розраховувати на рівний, комфортний вплив космічних факторів.

