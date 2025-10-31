Привітання з Днем ангела Дем’яна 31 жовтня: вірші та проза

День ангела Дем’яна традиційно відзначають у кілька дат, зокрема 14 листопада, але в деяких церковних календарях ім’я святкують і 31 жовтня.

Про це повідомляє «ПЛ».

Ця дата пов’язана зі спогадом про святих безсрібників Косму та Дем’яна, які вважалися покровителями лікарів і тих, хто допомагає іншим безкорисливо. В українській культурі це ім’я символізує врівноваженість, доброту й здатність відстоювати правду навіть у складних обставинах.

Вітання для Дем’яна може бути простим, але щирим. У прозовій формі воно звучить так:

«Дем’яне, нехай цей день буде для тебе тихим нагадуванням про твою силу і спокій. Нехай життя дарує стабільність у роботі, любов у серці та надійних людей поруч. Ангел-охоронець завжди хай стоїть на твоєму боці, а сумніви відступають перед упевненістю».

А у віршованій формі можна сказати так:

Дем’яне, в день твій світлий й чистий, Нехай не згасне доброти вогонь, І кожен ранок буде променистим, А щастя й мир — твоїм законом і іменем одним.

Такі слова не вимагають урочистості — головне, щоб вони передавали тепло. У час, коли навколо забагато метушні, справжнє привітання звучить як маленька пауза — нагадування про людяність і вдячність за присутність добрих людей поруч.

