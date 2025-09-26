Прогноз магнітних бур на вихідні, 27-28 вересня: якою буде космічна погода

За офіційними даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця та Центру прогнозування космічної погоди NOAA, у вихідні 27–28 вересня загальна ситуація на Сонці залишатиметься відносно спокійною, хоча окремі коливання геомагнітного поля все ж очікуються.

Про це повідомляє «ПЛ».

У суботу, 27 вересня, метеофахівці попереджають про ймовірність короткочасних збурень рівня G1. Це найнижчий рівень магнітної бурі, який може призвести до слабких перебоїв у короткохвильовому радіозв’язку та незначного навантаження на енергетичні системи.

Уже наступного дня, 28 вересня, прогнозується поступове зниження активності до рівня Kp=3, що відповідає майже нормальному стану магнітосфери.

Лікарі зазначають, що навіть слабкі геомагнітні коливання можуть впливати на людей із серцево-судинними проблемами, викликаючи підвищену втому чи дратівливість.

Тому в ці дні рекомендується дотримуватися помірного режиму, уникати стресових ситуацій і приділяти увагу відпочинку.

Для представників критичних сфер, таких як авіація, телекомунікації та енергетика, фахівці радять враховувати можливість мінімальних технічних перебоїв. У цілому ж космічна погода цих вихідних не становитиме серйозної загрози ні для інфраструктури, ні для більшості людей.

