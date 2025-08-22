Общество

Привітання з Днем ангела Опанаса 22 серпня: вірші та проза

День ангела Опанаса – це особлива дата, у яку вітають рідних та близьких.

День 22 серпня в церковному календарі позначений вшануванням святого мученика Агафоніка та його сподвижників.

У цю дату свої іменини відзначають чоловіки на ім’я Опанас. Ім’я має грецьке походження, первісна форма Athanasios перекладається як «безсмертний». Воно втілює ідею сили, витривалості та здатності до відродження у найскладніших обставинах.

В українській культурній традиції Опанаси сприймалися як люди, які володіють твердим характером, вміють долати труднощі та здатні підтримувати інших.

Іменини завжди були нагодою для добрих побажань та прояву уваги. У давнину близькі люди висловлювали побажання здоров’я, довгих літ життя та Божої ласки. У сучасному світі традиція збереглася: привітання у прозі чи поезії надає святу більшої урочистості та тепла.

Прозаїчне привітання може звучати так:

«Дорогий Опанасе, у день твого Ангела щиро бажаю тобі сил для нових звершень, здоров’я, яке не зраджує, і світла у серці, що допомагає долати будь-які перешкоди. Нехай небесний покровитель оберігає від усякого зла, а кожен день дарує тобі більше радості, ніж турбот»

Поетичне привітання може бути поданим у такій формі:

«Опанасе, в день святковий,

Хай добробут йде додому,

Хай здоров’я буде з тілом,

А удача — за столом.

Ангел хай оберігає,

Від біди тебе рятує,

Щастя хай не покидає,

А життя добро дарує»

Таким чином, свято на честь ангела Опанаса є не лише церковною подією, але й гарною нагодою підтримати тих, хто носить це ім’я, щирим словом, яке додасть сил та впевненості.

Більше того, є щирі привітання з Днем ангела Володимира.

