Общество

Прогноз магнітних бур на 14 серпня: якою буде активність Сонця

Магнітні бурі 14-го серпня будуть відносно спокійні, але є свої нюанси.

Карина Шевченко Send an email 1 хвилина ago
0 0
Магнітні бурі
Магнітні бурі

Згідно з оновленими даними міжнародних центрів космічного прогнозування, середина серпня 2025 року характеризуватиметься відносно спокійною, але помітною сонячною активністю.

Про це повідомляє «ПЛ».

На 14 серпня фахівці прогнозують геомагнітний індекс Kp на рівні близько чотирьох балів, що вказує на помірну магнітну бурю. За оцінками Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), такий рівень не є критичним, однак може вплинути на метеозалежних людей і спричинити тимчасові коливання у роботі супутникового зв’язку, навігаційних систем і високочастотного радіозв’язку.

Астрономи наголошують, що підвищена сонячна активність у цей період є результатом декількох нещодавніх викидів корональної маси, спрямованих у бік Землі.

Хоча їхня інтенсивність не досягне рівня сильних бур, коливання магнітосфери можуть провокувати головний біль, втому, порушення сну та зниження концентрації уваги у чутливих осіб. Лікарі радять дотримуватися розміреного графіка, уникати зайвого стресу, забезпечувати достатню гідратацію організму та по можливості проводити більше часу на свіжому повітрі.

Загалом 14 серпня 2025 року не стане піком магнітної нестабільності місяця, але залишиться днем, коли вплив космічної погоди буде відчутний, особливо для тих, чий організм гостро реагує на навіть помірні збурення.

Це варто враховувати при плануванні ділових зустрічей, важливих поїздок та інтенсивних фізичних навантажень.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 13 серпня.

теги
Карина Шевченко Send an email 1 хвилина ago
0 0

Материалы по теме

Магнітні бурі

Прогноз магнітних бур на 5 серпня: якою буде активність Сонця

1 тиждень ago
Кращі позивні для хлопців і дівчат: як вибрати відповідне ім'я

Кращі позивні для хлопців і дівчат: як вибрати відповідне ім’я

2 тижні ago
День ангела

Привітання з Днем ангела Дмитра 1 серпня: вірші та проза

2 тижні ago
Магнітні бурі

Прогноз магнітних бур на 2 серпня: якою буде активність Сонця

2 тижні ago

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Back to top button