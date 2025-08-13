Прогноз магнітних бур на 14 серпня: якою буде активність Сонця

Згідно з оновленими даними міжнародних центрів космічного прогнозування, середина серпня 2025 року характеризуватиметься відносно спокійною, але помітною сонячною активністю.

Про це повідомляє «ПЛ».

На 14 серпня фахівці прогнозують геомагнітний індекс Kp на рівні близько чотирьох балів, що вказує на помірну магнітну бурю. За оцінками Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), такий рівень не є критичним, однак може вплинути на метеозалежних людей і спричинити тимчасові коливання у роботі супутникового зв’язку, навігаційних систем і високочастотного радіозв’язку.

Астрономи наголошують, що підвищена сонячна активність у цей період є результатом декількох нещодавніх викидів корональної маси, спрямованих у бік Землі.

Хоча їхня інтенсивність не досягне рівня сильних бур, коливання магнітосфери можуть провокувати головний біль, втому, порушення сну та зниження концентрації уваги у чутливих осіб. Лікарі радять дотримуватися розміреного графіка, уникати зайвого стресу, забезпечувати достатню гідратацію організму та по можливості проводити більше часу на свіжому повітрі.

Загалом 14 серпня 2025 року не стане піком магнітної нестабільності місяця, але залишиться днем, коли вплив космічної погоди буде відчутний, особливо для тих, чий організм гостро реагує на навіть помірні збурення.

Це варто враховувати при плануванні ділових зустрічей, важливих поїздок та інтенсивних фізичних навантажень.

Також досі актуальним може бути прогноз магнітних бур на 13 серпня.