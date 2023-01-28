Рік смерті путіна настав: астролог розповів, як буде повалено президента рф

Деякі астрологи прогнозують перемогу України над російськими окупантами вже у 2023 році, а інші не виключають, що цього ж року помре і голова Кремля володимир путін – це станеться вже протягом найближчих пів року.

Про це заявив відомий астролог Влад Росс.

За його словами, російський диктатор помре не своєю смертю – малоймовірно, що його отруять, але його буде вбито, можливо, застрелено.

"Як сказав нещодавно Невзоров, ми всі "полегшимося" на його могилі. Якщо він зробить спробу натиснути червону кнопку (використати ядерну зброю. – Ред.), то томагавк (BGM-109 Tomahawk, американська крилата ракета великої дальності. – ред.) обов'язково його дістане. Але мені здається, що путіна застрелять, і це буде "красива" ситуація для всіх нас", — розповів астролог.

Він підкреслив, що президент країни-агресора може померти пізньою весною або на початку літа 2023 року.

"Я абсолютно впевнений, що путін помре у 2023 році. Я цю ставку зробив", – резюмував Влад Росс.

По материалам: Подробности