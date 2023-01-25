Кадрові чистки: уряд звільнив очільників п’яти областей і заступників трьох міністрів

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 24 січня ухвалив низку кадрових рішень, зокрема відставку топ-чиновників і очільників ряду областей. Про це повідомив міністр кабінету міністрів України Олег Немчинов.

Кадрові рішення Уряду

З посад заступників міністрів звільнено:

Вячеслава Шаповалова — заступника Міністра оборони України;

Івана Лукерю — заступника Міністра розвитку громад та територій України;

В'ячеслава Негоду — заступника Міністра розвитку громад та територій України;

Віталія Музиченка — заступника Міністра соціальної політики України.

Підтримано проекти указів Президента України про звільнення:

Валентина Резніченка — Дніпропетровська ОВА;

Олександра Старуха — Запорізька ОВА;

Олексія Кулебу — Київська ОВА;

Дмитра Живицького — Сумська ОВА;

Ярослава Янушевича — Херсонська ОВА.

Водночас на посаду заступника Міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.

Нагадаємо, першого заступника міністра інфраструктури, розвитку громад та територій Василя Лозинського затримали детективи НАБУ при отриманні хабаря в $400 тисяч. Після затримання Лозінського оперативно звільнили з посади.

У вівторок, 24 січня, були звільнені:

заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко;

заступник генпрокурора Олексій Симоненко.

По материалам: Подробности