Общество

Кадрові чистки: уряд звільнив очільників п’яти областей і заступників трьох міністрів

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 25 января, 2023
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Кадрові чистки: уряд звільнив очільників п'яти областей і заступників трьох міністрів

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 24 січня ухвалив низку кадрових рішень, зокрема відставку топ-чиновників і очільників ряду областей. Про це повідомив міністр кабінету міністрів України Олег Немчинов.

Кадрові рішення Уряду

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З посад заступників міністрів звільнено:

  • Вячеслава Шаповалова — заступника Міністра оборони України;
  • Івана Лукерю — заступника Міністра розвитку громад та територій України;
  • В'ячеслава Негоду — заступника Міністра розвитку громад та територій України;
  • Віталія Музиченка — заступника Міністра соціальної політики України.

Підтримано проекти указів Президента України про звільнення:

  • Валентина Резніченка — Дніпропетровська ОВА;
  • Олександра Старуха — Запорізька ОВА;
  • Олексія Кулебу — Київська ОВА;
  • Дмитра Живицького — Сумська ОВА;
  • Ярослава Янушевича — Херсонська ОВА.

Водночас на посаду заступника Міністра економіки України призначено Олексія Соболєва.

Нагадаємо, першого заступника міністра інфраструктури, розвитку громад та територій Василя Лозинського затримали детективи НАБУ при отриманні хабаря в $400 тисяч. Після затримання Лозінського оперативно звільнили з посади.

У вівторок, 24 січня, були звільнені:

  • заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко;
  • заступник генпрокурора Олексій Симоненко.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 25 января, 2023
0 1 минута чтения
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