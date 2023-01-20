Общество

На руїнах багатоповерхівки у Дніпрі знайшли «дуже велику суму грошей» — Філатов

Photo of Admin Admin Send an email 49 минут agoОбновлено: 20 января, 2023
0 Менее минуты назад

— Філатов » src=»/wp-content/uploads/2023/01/c775522c0bb7386552a8a3df0668b9eb.jpg» alt=»На руїнах багатоповерхівки у Дніпрі знайшли "дуже велику суму грошей" — Філатов» width=»100%»/>

На місці дев'ятиповерхівки у Дніпрі, яку знищила російська ракета, "знайдено дуже велику суму грошей". Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

На месте трагедии, в развалинах дома, была найдена очень большая сумма денег. Никто не спрятал ее, не присвоил. Сейчас деньги находятся в Соборном отделении полиции. Сумма, валюта, упаковка не разглашаются ( хотя, естественно, мне, например, все подробности известны).

Материалы по теме

Очільник міста закликав власника грошей звернутися до поліції — йому віддадуть гроші.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі зросла до 45 осіб. 25 людей вважаються зниклими безвісти.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 49 минут agoОбновлено: 20 января, 2023
0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

У Facebook та Instagram дозволять публікувати фото з жіночими сосками

1 день ago

Водохреща 2023: привітання зі святом

1 день ago

Київ та Одеса повернулися до графіків відключення світла

1 день ago

Британія надасть Україні ще понад 200 одиниць бронетехніки

1 день ago
Back to top button