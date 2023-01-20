На руїнах багатоповерхівки у Дніпрі знайшли «дуже велику суму грошей» — Філатов

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На місці дев'ятиповерхівки у Дніпрі, яку знищила російська ракета, "знайдено дуже велику суму грошей". Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

На месте трагедии, в развалинах дома, была найдена очень большая сумма денег. Никто не спрятал ее, не присвоил. Сейчас деньги находятся в Соборном отделении полиции. Сумма, валюта, упаковка не разглашаются ( хотя, естественно, мне, например, все подробности известны).

Очільник міста закликав власника грошей звернутися до поліції — йому віддадуть гроші.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі зросла до 45 осіб. 25 людей вважаються зниклими безвісти.

По материалам: Подробности