Общество

Литва передасть Україні два гелікоптери Mi-8 та зенітні установки L-70

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 20 января, 2023
0 Менее минуты назад

Литва передасть Україні два гелікоптери Mi-8 та зенітні установки L-70

Україна отримає від Литви два гелікоптери Mi-8 та зенітні установки L-70 у рамках нового пакету військової допомоги.

Про це сказав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас у Twitter.

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"Сьогодні у мене хороші новини від Литви для України. Новий летальний пакет литовської підтримки України складається з десятків зенітних установок L-70, боєприпасів і двох гелікоптерів Мі-8", — написав він.

За його словами, загальна сума пакету військової допомоги для України складатиме близько 125 млн євро.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 час agoОбновлено: 20 января, 2023
0 Менее минуты назад
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