92 бригада отримала 20 генераторів від Олега Крота та «Фундації Течія»

"Фундація Течія" та її директор Олег Крот придбали 20 дизельних генераторів для 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. Ця бригада стала однією із ключових при звільненні Харківської області від окупантів. Вартість покупки – понад 2 млн грн.

Дизельні генератори німецької компанії Konner & Sohnen потужністю 7,5 кВт кожен будуть допомагати підрозділами 92 ОМБр на передовій. Їх вартість – 52,8 тис. євро, тобто понад 2 млн грн за курсом НБУ, повідомляє сайт ГО "Фундація Течія".

З їх допомогою військові зможуть забезпечити безперебійним живленням командні пункти для планування та координації операцій, а також забезпечувати індивідуальні потреби захисників та захисниць.

"Кілька днів тому генератори прибули від виробника до нас в бригаду. Ми їх розподілили між підрозділами, які найбільше потребували доступу до живлення, і уже відправили до них на передову", – розповідає Леонід Маслов, командир відділення, відповідальний за поставку.

92 бригада стала однією із ключових при звільненні Харківської області від окупантів. Ще на початку повномасштабного вторгнення воїни цієї бригади разом з іншими підрозділами завадили ворогу просунутися до Харкова. У вересні вони долучилися до масштабної контрнаступальної операції з деокупації Харківщини. Зокрема, саме воїни 92 бригади підняли прапор України над міськрадою звільненого Купʼянська. А нещодавно підрозділи бригади допомогли звільнити село на Луганщині.

Нагадаємо, нещодавно "Фундація Течія" передала підрозділам ЗСУ 30 автомобілів, 1000 фільтрів для води та 7 безпілотників. Сума допомоги від організації перетнула позначку в $21,5 млн. Додатково Олег Крот, директор "Фундації Течія" та керівний партнер холдингу TECHIIA, придбав для військових необхідних речей на майже $40 млн. Не всі деталі покупок розкриваються через військову таємницю.

По материалам: Подробности