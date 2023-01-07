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Історична подія: в Лаврі почалася різдвяна служба Епіфанія (відео)
У суботу, 7 січня, у Києво-Печерській Лаврі розпочалася різдвяна служба Блаженнішого митрополита Епіфанія. Це перше богослужіння, яке проводить ПЦУ на території Лаври.
Зазначимо, що раніше богослужіння у Києво-Печерській Лаврі проводила лише УПЦ московського патріархату.
Святкова літургія з нагоди Різдва Христового розпочалася сьогодні з 9-ї години ранку. ПЦУ отримала спеціальний дозвіл від Міністерства культури на проведення служби.
Українці можуть спостерігати за різдвяним богослужінням онлайн. Дивитися можна за посиланням.
По материалам: Подробности