Общество

Історична подія: в Лаврі почалася різдвяна служба Епіфанія (відео)

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 7 января, 2023
0 Менее минуты назад

Історична подія: в Лаврі почалася різдвяна служба Епіфанія (відео)

У суботу, 7 січня, у Києво-Печерській Лаврі розпочалася різдвяна служба Блаженнішого митрополита Епіфанія. Це перше богослужіння, яке проводить ПЦУ на території Лаври. 

Зазначимо, що раніше богослужіння у Києво-Печерській Лаврі проводила лише УПЦ московського патріархату.

Материалы по теме

Святкова літургія з нагоди Різдва Христового розпочалася сьогодні з 9-ї години ранку. ПЦУ отримала спеціальний дозвіл від Міністерства культури на проведення служби.

Українці можуть спостерігати за різдвяним богослужінням онлайн. Дивитися можна за посиланням.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 5 часов agoОбновлено: 7 января, 2023
0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

В «Укренерго» показали унікальне відео зруйнованого енергооб‘єкту

1 день ago

У Зеленського відповіли Путіну на його «перемир’я»

1 день ago

Прогноз погоди на Святвечір: що обіцяють синоптики

1 день ago

Чого чекати українцям з 1 січня 2023 року

1 день ago
Back to top button