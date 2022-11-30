США не включатимуть рф до списку країн-спонсорів тероризму

Влада США не має наміру включати росію до свого списку країн-спонсорів тероризму, вважаючи, що це призведе до низки негативних наслідків. Зокрема, подібний крок може стати на заваді зерновій угоді.

Про це повідомляє постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер.

"На відміну від багатьох країн Європи, ми маємо дуже конкретні внутрішні законодавчі норми щодо держав — спонсорів тероризму. Ми вважаємо, що використання цього законодавства обмежить нашу здатність надавати гуманітарну допомогу окупованим частинам України, а також сприяти іншим діям, які, на нашу думку , відповідають інтересам і України, і США, таким як зернова угода", — сказав Карпентер.

Окрім того, за його словами, США не вважає, що внесення рф до списку сприятиме досягненню цілей щодо притягнення росії до відповідальності, оскільки це не обов'язково дасть якісь додаткові повноваження щодо введення санкцій у порівнянні з тими, що вже доступні адміністрації.

Карпентер додав, що Вашингтон має намір "продовжувати нарощувати санкційний тиск на рф", розглядати можливості для посилення режиму експортного контролю щодо Москви, "закривати будь-які лазівки" у вже чинних рестрикціях, а також продовжувати надавати військову допомогу Києву, вважаючи такий підхід найбільш ефективним засобом підтримки України.

По материалам: Подробности