Оборонне підприємство «Меридіан» можуть ліквідувати, під загрозою виробництво БПЛА «Spectrator» — Економічні новини

За інформацією журналістів Економічних новин оборонне підприємство ВАТ "Меридіан" ім.С.Корольова сьогодні знаходиться під прицілом рейдерської атаки. Наслідком такої атаки може стати параліч роботи всього підприємства та подальша його ліквідація. Під загрозою випуск цілої лінійки БПЛА "Spectrator" та роторних дронів "Берегиня".

Про це ідеться у матеріалі Як зруйнувати військове виробництво у розпал війни.

Ці висновки підтверджують і представник самого підприємства, Олена Чернега: "Так, сьогодні існує проблема із діями міноритарного інвестора. Так, його дії дуже сильно нагадують рейдерські. Так, там точно будуть страждати національні інтереси України".

Журналісти-розслідувачі називають автором рейдерської схеми на оборонне підприємство Вадим Гриба, підприємця, який має російське походження, причетного, зокрема, до оборудок російсько-китайських інвесторів у "Мотор Січ".

"Зайшовши в Меридіан ще у 2007 році, В.Гриб послідовно намагався отримати контроль за оперативним управлінням підприємства. Для цього використовував свій політичний вплив та гроші. Проте з 2019 року, така деструктивна діяльність російського лоббіста стала занадто очевидною. Він не приховував, ані своїх намірів, ані методів впливу. Володіючи 40% акцій, команда В.Гриба намагалась змінити Статут підприємства, неодноразово ініціювавши позачергові збори акціонерів, з метою вилучити з напрямів діяльності підприємства всі види, пов’язані з виконанням оборонних замовлень", — ідеться у матеріалі журналістів "Економічних новин".

Разом з тим, на думку представника "Меридіану" Олени Чернеги, сьогодні існує спільна позиція підприємства та керівництва ДК «Укроронпром» щодо стратегії захисту національних інтересів у протистоянні з рейдером: "у нас є розуміння консолідованих дій з керівництвом Укроборонпромом. Крім того, треба зауважити, що якщо б не сьогоднішнє керівництво ДК "Укроборонпром", наше підприємство було б уже привласнено Вадимом Грибом. Впевнена, що держава буде здатна захистити свої інтереси у боротьбі з рейдерами. Але очевидно, що нашим силовикам варто було б щонайменше уточнити природу таких дій – чи це бажання наживи та побутове рейдерство, чи свідоме намагання послабити обороноздатність країни у розпал війни".

По материалам: Подробности