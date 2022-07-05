Россия улучшила координацию действий своих войск – британская разведка

Несмотря на неэффективность российского командования в установлении контроля над последующими территориями Украины на предыдущих этапах войны, ситуация во время боев за Лисичанск была иной.

По данным британского Минобороны, русским удалось добиться относительно эффективной координации действий как минимум двух группировок вооруженных сил. Одним из них командует новый генерал, пишет Первая Лента.

«Относительно быстрое завоевание Россией Лисичанской области распространяет ее контроль практически на всю территорию Луганской области, что позволяет говорить о значительном прогрессе в достижении той политической цели, которую она представила как ближайшую цель войны, т. е. «освобождение» Донбасса», — читаем в заявлении британского министерства.

Из остальной части отчета можно узнать об эффективных действиях российского командования. «В отличие от предыдущих этапов войны России, вероятно, удалось добиться относительно эффективной координации действий как минимум двух Групп Вооруженных Сил — Центральной, которой, вероятно, командует генерал-полковник Александр Лапин, и южной, которой, вероятно, командует недавно назначенный генерал Сергей Суровикин», — говорится в ежедневном сводке разведки.

Ранее мы сообщали, что НАТО неожиданно поменяло главнокомандующего вооруженными силами в Европе.