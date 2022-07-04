НАТО неожиданно поменяло главнокомандующего вооруженными силами в Европе

Генерал армии США Кристофер Каволи сменил генерала ВВС США Тода Уолтерса на посту главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR). Церемония прошла в понедельник в бельгийском Монсе.

«Нет на планете человека, который был бы более квалифицирован, чем генерал Каволи, чтобы занять эту должность», — сказал в своей прощальной речи Уолтерс, который служит с 2019 года. До вступления в новую должность Каволи был командующим Сухопутными войсками США в Европе и Африке, пишет Первая Лента.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, присутствовавший на церемонии, поблагодарил уходящего командующего за его службу.

— Ваша беззаветная преданность Альянсу помогла нам в трудные времена. Заставив кризис COVID не превратиться в кризис безопасности. Вы быстро и решительно отреагировали на российское вторжение в Украину. Благодаря вам каждый командир и солдат НАТО точно знает, что делать и какой вклад он вносит в нашу свободу и безопасность. Это тому доказательство, — сказал Столтенберг.

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