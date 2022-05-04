Смертельна ДТП на Рівненщині: ідентифікували 38 людей, шукають родичів жертв

Правоохоронці встановили особи всіх 38-ми учасників масштабної автокатастрофи, що сталася в Рівненській області. Наразі тривають пошуки родичів чотирьох загиблих із Київської області.

Правоохоронці встановили місця проживання усіх постраждалих, серед яких 12 чоловіків (6 загинули) та 26 жінок (20 загинули). Серед жертв автокатастрофи — двоє 17-річних підлітків. Усього в автобусі перебувало кілька сімей:

Київська область: загиблих — 14, травмованих — 1;

Житомирська область: загиблих — 3, травмованих — 5;

Чернігівська область: загиблих — 1, травмованих — 3;

Харківська область: загиблих — 4;

Хмельницька область: загиблих — 1 (52-річний водій пасажирського автобуса), травмованих — 1;

Донецька область: загиблих — 1;

АР Крим: загиблих — 1;

Закарпатська область: загиблих — 1 (44-річний водій мікроавтобуса)

Рівненська область: травмованих — 1;

Одеська область: травмованих — 1.

Куди звертатися?

У прес-службі закликають, якщо хтось володіє інформацією про пошук знайомими чи рідними осіб із зазначеного регіону, необхідно повідомити до поліції за номером телефону: 067-675-42-92.

По материалам: Подробности