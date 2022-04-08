Общество

Ракетний удар по Краматорську: кількість жертв зросла до 50 людей (фото, відео)

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 8 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Ракетний удар по Краматорську: кількість жертв зросла до 50 людей (фото, відео)

Внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську загинули 50 людей, з них п’ятеро — діти. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

П’ятдесят загиблих, із них п’ятеро — діти. Таку кількість жертв маємо на цю годину внаслідок удару російських окупаційних військ "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська. 

На цей момент до лікарень було доправлено 98 осіб. Очікуємо, що за медичною допомогою протягом одного-двох днів будуть звертатися й інші постраждалі, тож кількість жертв буде постійно змінюватися. 

З 98 поранених, які були доправлені до медзакладів, — 16 дітей, 46 жінок та 36 чоловіків. 12 із них померли у лікарні. 38 людей загинули одразу на вокзалі. 

Нагадаємо, що з Краматорська починають термінову евакуацію автомобілями до залізничних станцій.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 3 часа agoОбновлено: 8 апреля, 2022
0 0 Менее минуты назад
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