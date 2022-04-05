«Люди божеволіли і викидалися з вікон»: голова патрульної поліції Маріуполя розповів про катастрофу в місті

У березні правоохоронні органи заблокованого російськими окупантами Маріуполя отримували від 5 до 10 повідомлень про самогубства доведених до відчаю мирних жителів. Про це в інтерв'ю виданню "Цензор.НЕТ" розповів начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін.

Люди божеволіли, не витримуючи рівня напруги, нелюдських умов, на які прирекла їх Росія, та підлості ворога.

Кожного дня у березні ми отримували інформацію, що 5-6 чи навіть 10 людей викидалися з вікон останніх поверхів. Це ознака колапсу. Люди божеволіли. Не витримували напруги, рівня підлості ворога. Російськомовні люди думали, що Росія і ми — один народ. А тут прийшла та сама Росія — і, не озираючись, розх*рачила все. Вони стріляли по місту хаотично. Абикуди. Ракети летіли на житлові будинки. "Точка У" влучила в двір, де я прожив три роки. А там лише житлові будинки, немає військової інфраструктури.

Начальник патрульної поліції Маріуполя розповів, як росіяни скидали 500-кілограмові фугасні авіабомби на дороги та перехрестя, як знищували підстанції та вузли зв'язку, як скоювали страшні злочини проти людяності, зокрема, розбомбивши драмтеатр з тисячею жінок та дітей всередині чи один з пологових будинків міста, де були діти й породіллі.

Коли бомба влучила в драмтеатр, я був метрів за 200 від нього. Завдання якесь поруч було. Патрульні, хто міг, кинулися туди допомагати постраждалим… Там було жорстко. В пологовому також. Мої підлеглі евакуювали жінок, виносили поранених вагітних. Дітей, синіх від холоду… Будівлі від скинутих бомб просто складалися. Розуміючи, що в басейні "Нептун" в підвалі перебувають матусі з малими дітьми, росіяни цинічно скинули туди бомбу.

​Найбільше лиха Маріуполю завдали ворожі літаки.

Авіація — страшна штука, небо постійно гуде. Працює точково. І кожного разу не зрозуміло, куди прилетить чергова бомба. Бомбардування починаються з 4 ранку і тривають до 10-11 години. Працюють по заводу. Періодично утюжать центр. Житлові квартали, порт і знову житлові… "Стінгери", які можуть збивати літаки, дістають до 5 тисяч метрів. А російські літаки піднімаються вище. Відсутність ППО — велика біда для Маріуполя.

За його даними, значна частина злочинів проти мирного населення не обійшлася без колаборантів. Так, саме місцеві виродки передали окупантам інформацію про те, що люди поховалися в будівлі басейну. Будівлю росіяни розбомбили, і вода з басейну затопила підвал з людьми, переважна більшість яких були жінки та діти.

По материалам: Подробности