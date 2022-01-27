В Украине новый рекорд пандемии коронавируса: таких показателей еще не было

Сегодня, 27 января, в Украине была опубликована новая статистика заболеваемости на коронавирусную инфекцию. Данные за 26 число стали рекордными с начала пандемии коронавируса.

Так за сутки в общей сложности было зафиксировано 32 393 новых случая заражения COVID-19 – это рекордные данные. За сутки был обнаружен ковид у 4847 детей, также 797 медработников. Также за минувшие сутки госпитализированы — 3016 человек, пишет Первая Лента со ссылкой на данные Минздрава.

Больше всего новых случаев было зафиксировано в Ивано-Франовской области – 2862. Второй показатель – Львовская область – 2696. Тройку замыкает Житомирская область – 2467.

Также были зафиксированы 154 летальных случая; выздоровели – 5237 человек.

За все время пандемии в Украине заболели — 3 946 202 человека; выздоровели — 3 601 952 человека; летальных случаев — 99 738; проведено ПЦР-тестирований – 17 756 198.

Ранее мы сообщали, что в Украине зарегистрировали препарат для борьбы с коронавирусом.