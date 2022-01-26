В Украине зарегистрировали препарат для борьбы с коронавирусом: кому он поможет

В Украине официально разрешили использовать для экстренного применения лекарства от COVID-19 «Молнупиравир». Эту информацию подтвердили в Минздраве.

Препарат должен помочь больным не перейти с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой. «Молнупиравир» предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни, пишет Первая Лента.

«Молнупиравир» прежде всего будут назначать пациентов, которые имеют хотя бы один фактор риска и заразились коронавирусной инфекцией: избыточный вес; возраст более 60 лет; сахарный диабет; болезни сердца.

Переговоры о закупке 300 тыс. курсов «Молнупиравира» Минздрав начал еще в прошлом году. На данный момент неизвестно, когда именно этот препарат поступит в украинские больницы.

Стоит отметить, что этот препарат используют в США и некоторых европейских старанах.

Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксирован новый скачок заболеваемости на ковид.