Общество

В Украине зарегистрировали препарат для борьбы с коронавирусом: кому он поможет

Молнупиравир

Photo of Виктор Виктор Send an email 10 часов agoОбновлено: 26 января, 2022
0 0 Менее минуты назад

В Украине официально разрешили использовать для экстренного применения лекарства от COVID-19 «Молнупиравир». Эту информацию подтвердили в Минздраве.

Препарат должен помочь больным не перейти с легкой степени тяжести заболевания к средней и тяжелой. «Молнупиравир» предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни, пишет Первая Лента.

«Молнупиравир» прежде всего будут назначать пациентов, которые имеют хотя бы один фактор риска и заразились коронавирусной инфекцией: избыточный вес; возраст более 60 лет; сахарный диабет; болезни сердца.

Переговоры о закупке 300 тыс. курсов «Молнупиравира» Минздрав начал еще в прошлом году. На данный момент неизвестно, когда именно этот препарат поступит в украинские больницы.

Стоит отметить, что этот препарат используют в США и некоторых европейских старанах.

Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксирован новый скачок заболеваемости на ковид.

Photo of Виктор Виктор Send an email 10 часов agoОбновлено: 26 января, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

Правительство Австралии рассматривает персональные санкции против российских властей

9 часов ago

Машина уже запущена – Пушилин об обострении на Донбассе

11 часов ago

Мы готовимся к худшему сценарию – украинский посол в Польше об агрессии РФ

11 часов ago

Угроза войны России против Украины вполне реальна — европейский дипломат

12 часов ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button