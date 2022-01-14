Коронавирус активен даже после карантина: последние исследования

Исследователи из Эксетерского университета в Великобритании сообщили, что у каждого десятого инфицированного вирус SARS CoV-2 может оставаться активным после 10 дней карантина. Это означает, что человек будет продолжать распространять инфекцию.

Работа была опубликована в «Международном журнале инфекционных заболеваний», пишет Первая Лента.

Ученые использовали для своих исследований новый тест, который показывает, активен ли вирус SARS-CoV-2. Стандартные ПЦР-тесты обнаруживают только вирусные частицы, которые указывают на их присутствие в организме, но не на их активность. Новым тестом проверили 176 инфицированных, и оказалось, что после 10 дней изоляции у 13 процентов был активный вирус. Были также пациенты, у которых вирус оставался активным в течение 68 дней.

— С медицинской точки зрения эти больные ничем не выделялись — у них не было никаких отличительных черт, — сказал проф. Лорна Харрис из Эксетерского университета.

Авторы исследования признают, что новый тест будет очень полезен в местах, где люди подвержены высокому риску заражения.

— Есть места, такие как дома престарелых, где люди, вернувшиеся после болезни, все еще могут заразить других и, таким образом, создать серьезную проблему для общественного здравоохранения. Было бы хорошо убедить людей в таких учреждениях, что они не являются носителями активного вируса и больше не могут заражать других, считает автор исследования Мерлин Дэвис из Эксетерского университета.

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