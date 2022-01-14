Минздрав может усилить карантин в Украине: новая волна уже близко

Похоже, что новая волна пандемии коронавируса приближается к Украине. За последние две сутки в Украине впервые было зафиксировано по 10 тысяч новых случаев заражения в 2022 году. Это рекордные месячные показатели в стране.

По прогнозам различных экспертов и врачей в ближайшее время в Украине будет доминировать штамм Омикрон, что приведет к новой волне пандемии ковида в стране. В связи с такой ситуацией в Украине могут усилить карантинные ограничения, пишет Первая Лента со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента поручил министру здравоохранения разработать дополнительные меры против COVID-19 на случай, если ситуация будет развиваться по неблагоприятному сценарию», — пишет паблик.

Источник добавляет, что на Банковой не хотят вводить полный локдаун и поддерживают инициативы министра здравоохранения Виктора Ляшко ужесточить карантинные ограничения.

Ранее врач рассказал, чего ожидать от новой волны ковида в Украине.