Стало известно сколько украинцев готовы защищать свои земли с оружием в случае нападения РФ

Треть украинцев готовы взять оружие и защищать свои города и села в случае военного наступления Российской Федерации. Такие результаты опроса, который был проведен Киевским международным институтом социологии с 3 по 11 декабря.

В целом по итогам опроса можно сложить мнение, что украинцы будут сопротивляться российским интервентам. Каждый третий респондент – 33,3% – готов оказать вооруженное сопротивление в случае вторжения со стороны России в город или село, где он проживает, пишет Первая Лента со ссылкой на результаты всеукраинского опроса.

В тоже время 21,7% опрошенных готовы сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления. В целом одним или другим способом сопротивляться готовы 50,2% украинцев.

Также согласно опросу, выехали бы в более безопасный регион – 14,8%, выехали бы за границу – 9,3%, ничего бы не делали – 18,6%, еще 12,1% — не определились с ответом, а 1,1% — отказались ответить на вопрос.

Ранее мы сообщали, что Украина требует от НАТО четких ответов, когда возможно членство в Альянсе.