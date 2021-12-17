Украина требует от НАТО четких ответов, когда возможно членство в Альянсе

Украина хочет получить более четкие сроки того, когда она может стать членов НАТО. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В эфире программы «Право на власть» глава украинского МИДа заявил, что Украина намерена получить четкую информацию оп этому поводу от Организации Североатлантического договора, пишет Первая Лента.

«Мы давно придерживаемся позиции о том, что интеграция и в ЕС, и в НАТО не может быть бесконечным процессом. Поэтому, несмотря на все достижения на обоих направлениях мы хотим иметь четкость», — сказал Кулеба.

Он добавил, что в следующем году в Мадриде состоится важный саммит по поводу дальнейшего развития НАТО.

Кулеба отметил, что именно на нем Украина намерена услышать важные ответы на вопросы по поводу членства Украины в Альянсе.

«Именно поэтому мы сейчас мы подняли этот вопрос. Мы понимали, что четкого ответа мы не получим, но этот вопрос нужно поднимать, и именно это мы делаем», — добавил глава МИД.

Ранее в НАТО предупредили РФ по поводу Украины.