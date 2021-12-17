Украина требует от НАТО четких ответов, когда возможно членство в Альянсе
Дмитрий Кулеба отметил, что следующий год будет важным для Украины
Украина хочет получить более четкие сроки того, когда она может стать членов НАТО. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В эфире программы «Право на власть» глава украинского МИДа заявил, что Украина намерена получить четкую информацию оп этому поводу от Организации Североатлантического договора, пишет Первая Лента.
«Мы давно придерживаемся позиции о том, что интеграция и в ЕС, и в НАТО не может быть бесконечным процессом. Поэтому, несмотря на все достижения на обоих направлениях мы хотим иметь четкость», — сказал Кулеба.
Он добавил, что в следующем году в Мадриде состоится важный саммит по поводу дальнейшего развития НАТО.
Кулеба отметил, что именно на нем Украина намерена услышать важные ответы на вопросы по поводу членства Украины в Альянсе.
«Именно поэтому мы сейчас мы подняли этот вопрос. Мы понимали, что четкого ответа мы не получим, но этот вопрос нужно поднимать, и именно это мы делаем», — добавил глава МИД.