Изменение климата провоцирует мощные взрывы в вечной мерзлоте

Запрошедшие несколько лет натерритории Сибири возросло количество глубоких кратеров, образованных взрывами подземных газов. Ученые считают, что причиной этого опасного явления стало потепление варктических широтах, вызванное изменением климата, сообщает IFL Science.

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Гигантские провалы всеверо-западной части Сибири впервые привлекли внимание экспертов в2014году, когда наЯмале после подземного взрыва вгрунте разверзся провал шириной 40м. Исследователи нашли иосмотрели неменее 20кратеров. Одним изсамых новых стало отверстие шириной 20м, открывшееся в2020 году вцентральной части Ямала.

Глобальное повышение температуры больше всего заметно вАрктической зоне, оно ускоряет таяние вечной мерзлоты игрунтового льда. Метан скапливается вподземных полостях, давление вэтих карманах постепенно растет.

Вовремя потепления верхний покров вечной мерзлоты разрушается, выделяя собственный запас метана, что еще усиливает давление. Витоге происходит мощный взрыв, оставляющий после себя глубокую воронку.

Кратеры вСибири образовались благодаря уникальному геологическому строению почвы, вдругих частях Арктики они могут возникнуть сменьшей вероятностью.

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По материалам: Gismeteo