Наемники обстреляли жилые дома в Авдеевке – за сутки на Донбассе враг 14 раз открывал огонь

В сторону Авдеевки российские оккупанты выпустили мины калибра 120 мм. Кроме того, от обстрелов противника пострадали два украинских защитника.

За прошедшие сутки, 1 октября, на Донбассе зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, пять из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом Диалог.UA сообщает, ссылаясь на страницу пресс-центра операции Объединенных сил вFacebook.

Под обстрел попала Авдеевка в результате атаки наемников с территории так называемой «ДНР», в населенном пункте повреждены жилые дома. Потерь среди гражданского населения нет.

Обстрелы велись у Новозвановки, Новоалександровки, Лебединского, Луганского, Водяного, Новолуганского и Крымского.

С помощью беспилотника боевики осуществили гранатометные выстрелы у Первомайского и Нью-Йорка.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского БПЛА «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

«Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья одного раненого средней тяжести, другого — удовлетворительное», — отмечается в сообщении.

Напомним, российский диверсант Игорь Стрелков признал, что война на Донбассе являетсяроссийской агрессией, а не «внутренним конфликтом», как рассказывает Кремль.

Ранее сбежавший из «ЛНР» сепаратист рассказалдетали «службы»в рядах боевиков на Донбассе.

По материалам: Диалог