Не только учения: в украинском небе появились канадские истребители CF-18 Hornet

Формат появления канадских CF-18 Hornet в небе над Украиной может свидетельствовать не только о совместных учениях с NATO.

Кроме того что самолеты канадских ВВС приняли

участие сразу в 2 тактических учениях, на которых наши военные готовятся к

взаимодействиям с авиацией Североатлантического альянса в случае прямого

вторжения РФ, появление «Хорнетов» в небе Украины может быть знаком, что

Воздушные силы присматривают себе новый тактический самолет.

Журналисты выдвинули предположение, что эти самолеты канадских ВВС CF-18 Hornet, участвовавшие в маневрах в небе Львовской области, являются именно теми истребителями, которые в конце сентября этого

года заступили на службу в составе миссии «воздушной полиции» NATO в Румынии.

Кстати, эти крылатые машины уже успели провести

перехват бомбардировщика «Су-24М» морской авиации Черноморского флота РФ.

Стоит напомнить, что в рамках учений «Объединенные

усилия — 2021» совместные звенья канадских «Хорнетов» и украинских Су-27

производили полеты над тем же полигоном, где в то время кружились украинские

вертолеты «Ми-8» и «Ми-24», словацкие Black Hoke и даже турбовинтовой транспорт Воздушных сил (ВС) Украины «Ан-30».

Вполне возможно, что Украина все-таки сможет

начать перевооружение своих ВС новыми тактическими истребителями, хотя все

равно «пересесть» в один момент с самолетов, произведенных в СССР, на новейшие

западные машины вряд ли получится, так что придется какое-то время ранее

потенциальным воздушным противникам, советским и американским боевым крылатым

машинам, полетать борт о борт, защищая украинское небо.

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По материалам: Диалог