Не только учения: в украинском небе появились канадские истребители CF-18 Hornet
Формат появления канадских CF-18 Hornet в небе над Украиной может свидетельствовать не только о совместных учениях с NATO.
Кроме того что самолеты канадских ВВС приняли
участие сразу в 2 тактических учениях, на которых наши военные готовятся к
взаимодействиям с авиацией Североатлантического альянса в случае прямого
вторжения РФ, появление «Хорнетов» в небе Украины может быть знаком, что
Воздушные силы присматривают себе новый тактический самолет.
Журналисты выдвинули предположение, что эти самолеты канадских ВВС CF-18 Hornet, участвовавшие в маневрах в небе Львовской области, являются именно теми истребителями, которые в конце сентября этого
года заступили на службу в составе миссии «воздушной полиции» NATO в Румынии.
Кстати, эти крылатые машины уже успели провести
перехват бомбардировщика «Су-24М» морской авиации Черноморского флота РФ.
Стоит напомнить, что в рамках учений «Объединенные
усилия — 2021» совместные звенья канадских «Хорнетов» и украинских Су-27
производили полеты над тем же полигоном, где в то время кружились украинские
вертолеты «Ми-8» и «Ми-24», словацкие Black Hoke и даже турбовинтовой транспорт Воздушных сил (ВС) Украины «Ан-30».
Вполне возможно, что Украина все-таки сможет
начать перевооружение своих ВС новыми тактическими истребителями, хотя все
равно «пересесть» в один момент с самолетов, произведенных в СССР, на новейшие
западные машины вряд ли получится, так что придется какое-то время ранее
потенциальным воздушным противникам, советским и американским боевым крылатым
машинам, полетать борт о борт, защищая украинское небо.
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По материалам: Диалог