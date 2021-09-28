Общество
Календарь православных праздников на октябрь-2021
В октябре 2021 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников.
Podrobnosti.ua собрали информацию о том, память каких святых будет почитать церковь, а также какие православные праздники отмечаются в этом месяце.
Православные церковные праздники в октябре 2021 года
- 1 октября — Молченской, именуемой Целительницей, и старорусской икон Божией Матери.
- 2 октября — Благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, ярославских чудотворцев.
- 3 октября — великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта.
- 4 октября — Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.
- 5 октября — Собор Тульских святых.
- 6 октября — зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
- 7 октября — первомученицы равноапостольной Феклы.
- 8 октября — представление преподобного Сергия Радонежского, всея Руси чудотворца.
- 9 октября — представление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
- 10 октября — Преподобного Савватия Соловецкого.
- 11 октября — преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии.
- 12 октября — Преподобного Кириака отшельника.
- 13 октября — Священномученика Григория епископа, просветителя Великой Армении.
- 14 октября — Преподобного Саввы Вишерского, Новгородского.
- 15 октября — Священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста.
- 16 октября — священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона.
- 17 октября — обретение мощей Святителей Гурия, архиепископов Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского.
- 18 октября — святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена и Тихона, Московских и всея России чудотворцев.
- 19 октября — Апостола Фомы.
- 20 октября — мучеников Сергия и Вакха.
- 21 октября — преподобной Пелагии.
- 22 октября — Апостола Иакова Алфеева.
- 23 октября — Преподобного Амвросия, старца Оптинского и всея Руси, чудотворца.
- 24 октября — Собор преподобных старцев Оптинских.
- 25 октября — мучеников Прова, Тараха и Андроника.
- 26 октября — Иверской иконы Божией Матери.
- 27 октября — Преподобной Параскевы Сербской.
- 28 октября — Святителя Афанасия (Сахарова) исповедника, епископа Ковровского.
- 29 октября — Мученика Лонгина сотника, иже при Кресте Господне.
- 30 октября — День Космы и Дамиана — мучеников бессребреников Аравийских.
- 31 октября — Апостола и евангелиста Луки.
Церковные посты в октябре 2021 года
Однодневные посты — 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 октября.
Многодневных постов в октябре 2021 года нет.
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По материалам: Подробности