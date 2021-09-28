Календарь православных праздников на октябрь-2021

В октябре 2021 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников.

Podrobnosti.ua собрали информацию о том, память каких святых будет почитать церковь, а также какие православные праздники отмечаются в этом месяце.

Православные церковные праздники в октябре 2021 года

1 октября — Молченской, именуемой Целительницей, и старорусской икон Божией Матери.

2 октября — Благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, ярославских чудотворцев.

3 октября — великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта.

4 октября — Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.

5 октября — Собор Тульских святых.

6 октября — зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

7 октября — первомученицы равноапостольной Феклы.

8 октября — представление преподобного Сергия Радонежского, всея Руси чудотворца.

9 октября — представление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

10 октября — Преподобного Савватия Соловецкого.

11 октября — преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии.

12 октября — Преподобного Кириака отшельника.

13 октября — Священномученика Григория епископа, просветителя Великой Армении.

14 октября — Преподобного Саввы Вишерского, Новгородского.

15 октября — Священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста.

16 октября — священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона.

17 октября — обретение мощей Святителей Гурия, архиепископов Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского.

18 октября — святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена и Тихона, Московских и всея России чудотворцев.

19 октября — Апостола Фомы.

20 октября — мучеников Сергия и Вакха.

21 октября — преподобной Пелагии.

22 октября — Апостола Иакова Алфеева.

23 октября — Преподобного Амвросия, старца Оптинского и всея Руси, чудотворца.

24 октября — Собор преподобных старцев Оптинских.

25 октября — мучеников Прова, Тараха и Андроника.

26 октября — Иверской иконы Божией Матери.

27 октября — Преподобной Параскевы Сербской.

28 октября — Святителя Афанасия (Сахарова) исповедника, епископа Ковровского.

29 октября — Мученика Лонгина сотника, иже при Кресте Господне.

30 октября — День Космы и Дамиана — мучеников бессребреников Аравийских.

31 октября — Апостола и евангелиста Луки.

Церковные посты в октябре 2021 года

Однодневные посты — 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 октября.

Многодневных постов в октябре 2021 года нет.

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По материалам: Подробности