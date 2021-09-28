Общество

Календарь православных праздников на октябрь-2021

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Календарь православных праздников на октябрь-2021

В октябре 2021 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников. 

Podrobnosti.ua собрали информацию о том, память каких святых будет почитать церковь, а также какие православные праздники отмечаются в этом месяце.

Православные церковные праздники в октябре 2021 года 

  • 1 октября — Молченской, именуемой Целительницей, и старорусской икон Божией Матери.
  • 2 октября — Благоверных князей Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, ярославских чудотворцев.
  • 3 октября — великомучеников Евстафия Плакиды, жены его Феопистии и чад их Агапия и Феописта.
  • 4 октября — Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.
  • 5 октября — Собор Тульских святых.
  • 6 октября — зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
  • 7 октября — первомученицы равноапостольной Феклы.
  • 8 октября — представление преподобного Сергия Радонежского, всея Руси чудотворца.
  • 9 октября — представление апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
  • 10 октября — Преподобного Савватия Соловецкого.
  • 11 октября — преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии.
  • 12 октября — Преподобного Кириака отшельника.
  • 13 октября — Священномученика Григория епископа, просветителя Великой Армении.
  • 14 октября — Преподобного Саввы Вишерского, Новгородского.
  • 15 октября — Священномученика Киприана, мученицы Иустины и мученика Феоктиста.
  • 16 октября — священномучеников Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, Рустика пресвитера и Елевферия диакона.
  • 17 октября — обретение мощей Святителей Гурия, архиепископов Казанского, и Варсонофия, епископа Тверского.
  • 18 октября — святителей Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Ермогена и Тихона, Московских и всея России чудотворцев.
  • 19 октября — Апостола Фомы.
  • 20 октября — мучеников Сергия и Вакха.
  • 21 октября — преподобной Пелагии.
  • 22 октября — Апостола Иакова Алфеева.
  • 23 октября — Преподобного Амвросия, старца Оптинского и всея Руси, чудотворца.
  • 24 октября — Собор преподобных старцев Оптинских.
  • 25 октября — мучеников Прова, Тараха и Андроника.
  • 26 октября — Иверской иконы Божией Матери.
  • 27 октября  — Преподобной Параскевы Сербской.
  • 28 октября — Святителя Афанасия (Сахарова) исповедника, епископа Ковровского.
  • 29 октября — Мученика Лонгина сотника, иже при Кресте Господне.
  • 30 октября — День Космы и Дамиана — мучеников бессребреников Аравийских.
  • 31 октября — Апостола и евангелиста Луки.

Церковные посты в октябре 2021 года 

Однодневные посты — 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 октября.

Многодневных постов в октябре 2021 года нет.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 38 минут ago
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