Общество

Погода в Украине 11 января: облачно с прояснениями, ночью местами до −6 °С

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты ago
0 0 Менее минуты назад

Впонедельник, 11января, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, вбольшинстве областей— без существенных осадков, вКиевской иРовненской областях пройдет снег, вОдесской области прогнозируется дождь.

Погода в Украине 11 января: облачно с прояснениями, ночью местами до −6 °С

©pixabay.com

Набольшей части территории страны, кроме восточных областей, надорогах будет наблюдаться гололедица.

Ветер северо-восточный, северо-западный, 3-10м/с.

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −6…-3 °С, днем температура воздуха составит −2…−1 °С.

Назападе температура воздуха ночью составит −5…−2 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах 0…+4 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до−5…−3 °С, днем температура воздуха поднимется до−2…0 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется −4…−1 °С, днем воздух прогреется до0…+2 °С.

Погода в Украине 11 января: облачно с прояснениями, ночью местами до −6 °С

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

Photo of Admin Admin Send an email 2 минуты ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

От Тайваня до Либерии. Какие страны наиболее эффективно противостояли коронавирусу

2 часа ago

Результативный пас Малиновского помог “Аталанте” разгромить соперника в “Серии А”

3 часа ago

Мы рады, что украинские моряки вернулись домой – Эрдоган

3 часа ago

Министра труда Австрии обвинили в плагиате

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button