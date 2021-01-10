Погода в Украине 11 января: облачно с прояснениями, ночью местами до −6 °С
Впонедельник, 11января, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, вбольшинстве областей— без существенных осадков, вКиевской иРовненской областях пройдет снег, вОдесской области прогнозируется дождь.
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Набольшей части территории страны, кроме восточных областей, надорогах будет наблюдаться гололедица.
Ветер северо-восточный, северо-западный, 3-10м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −6…-3 °С, днем температура воздуха составит −2…−1 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −5…−2 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах 0…+4 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−5…−3 °С, днем температура воздуха поднимется до−2…0 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −4…−1 °С, днем воздух прогреется до0…+2 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo