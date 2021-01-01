Турция запретила въезд из Британии

Правительство Турции ввело временный запрет на въезд из Великобритании. В стране обнаружили 15 случаев заражения мутировавшим коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коча в Twitter.

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Он отметил, что случаи заражения выявили у граждан, прибывших из Великобритании. В связи с этим и были введены новые ограничения на въезд.

Зараженные и люди, контактировавшие с ними, отправлены на карантин.

Ранее сообщалось, что для въезда в Турцию необходим отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Данное требование будет действовать до 1 марта 2021 года как для пассажиров самолетов, так и для тех, кто пересекает границу иным путем.

Также мы писали о том, что в Китае выявили первый случай мутации коронавируса. "Британский" штамм выявили у 23-летней женщины из Шанхая, которая 14 декабря прилетела из Великобритании. Женщина была госпитализирована после прибытия с легкими симптомами заболевания.

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По материалам: Подробности