В Украину идет мощный антициклон: чего ждать украинцам

Уже во вторник, 15 декабря, в Украине значительно изменится погода. Причиной этому станет антициклон, он "вытолкнет" осадки. Тем не менее туманы и гололедица не исчезнут.

Однако мокрый снег с дождем будут наблюдаться в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях. Менее интенсивные осадки будут в Черниговской области. На остальных территориях пасмурно, с туманом, но вероятность осадков – низкая.

Температура во вторник +1… -2 в течение суток. Немного теплее будет в этот день на Западе и Юге – днем от 0 до +5, ночью +2… -2, а в Крыму днем +5+7, ночью +3+5.

В Киеве в течение суток +1… -1, пасмурно с туманом, но без существенных осадков, вероятны гололед и гололедица.

В то же время, народный синоптик Наталка Диденко также поделилась информацией о том, что антициклон "с интересным именем Yadigar" выведет страну из осадков.

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По материалам: Подробности