15 декабря: праздник, приметы и суеверия

15 декабря – 349-й день года (350-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остается 16 дней.

В церковном календаре это день почтения памяти ветхозаветного пророка Аввакума – восьмого из двенадцати малых пророков. Другие названия праздника: "День пророка Аввакума", "Аввакумовы обереги", "Аввакум", "Абакум". На Руси на пророка Аввакума было принято молиться о крепком сне, отгонять от избы ночниц (нечистую силу, пугающую по ночам детей) и читать заговоры против бессонницы.

Главные приметы:

Если день ненастным выдался, то подобная погода продержится до 30 января (до дня Антона-Перезимника).

Много снега 15 декабря – будет богатый сенокос в следующем году.

Вокруг луны виден темный круг – будет метель.

Куры садятся на насест рано – будут морозы. Если же птицы хлопают крыльями и вертят хвостами – ждите метели.

Именинники: Маргарита, Андрей, Борис, Кирилл, Матвей, Сергей и Тамара.

Смотрите также, календарь православных праздников на декабрь-2020.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности