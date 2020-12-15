Общество

15 декабря: праздник, приметы и суеверия

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15 декабря: праздник, приметы и суеверия

15 декабря – 349-й день года (350-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остается 16 дней.

В церковном календаре это день почтения памяти ветхозаветного пророка Аввакума – восьмого из двенадцати малых пророков. Другие названия праздника: "День пророка Аввакума", "Аввакумовы обереги", "Аввакум", "Абакум". На Руси на пророка Аввакума было принято молиться о крепком сне, отгонять от избы ночниц (нечистую силу, пугающую по ночам детей) и читать заговоры против бессонницы.

Главные приметы:

  • Если день ненастным выдался, то подобная погода продержится до 30 января (до дня Антона-Перезимника).
  • Много снега 15 декабря – будет богатый сенокос в следующем году.
  • Вокруг луны виден темный круг – будет метель.
  • Куры садятся на насест рано – будут морозы. Если же птицы хлопают крыльями и вертят хвостами – ждите метели.

Именинники: Маргарита, Андрей, Борис, Кирилл, Матвей, Сергей и Тамара. 

Смотрите также, календарь православных праздников на декабрь-2020.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
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