Общество

В Одессе охранники супермаркета избили покупателя

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В Одессе охранники супермаркета избили покупателя

Ночью в Одессе, на проспекте Академика Глушко, произошел чрезвычайный случай в одном из магазинов. Об этом сообщает местное издание "Таймер".

Так, охрана супермаркета торговой сети "Копейка" избила покупателя. Работники магазина напали на покупателя, так как заподозрили его в порче товара. 

"Меня незаконно задержали, отвели в отдельное помещение и избивали", – пожаловался пострадавший.

Одессит уже обратился в полицию с заявлением, а также снял побои.

Читайте также о том, как в Житомире неадекватный мужчина ворвался в кабинет беременной женщины-врача и зверски ее избил. А в Донецкой области украинский военнослужащий избил и поджег своего сослуживца.

Напомним, ранее два курьера Glovo устроили дебош на дороге, избили мужчину. Также смотрите видео, как боец смешанных единоборств (ММА) из России Гаджимурад Антигулов устроил драку во время свадьбы в Дагестане. Ссора произошла из-за алкоголя: из-за религиозных убеждений на столах в мусульманской республике его не было, но Антигулов все же принес с собой бутылку и выпивал.

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По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 33 секунды ago
0 0 1 минута чтения
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