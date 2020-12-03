В Одессе охранники супермаркета избили покупателя

Ночью в Одессе, на проспекте Академика Глушко, произошел чрезвычайный случай в одном из магазинов. Об этом сообщает местное издание "Таймер".

Так, охрана супермаркета торговой сети "Копейка" избила покупателя. Работники магазина напали на покупателя, так как заподозрили его в порче товара.

"Меня незаконно задержали, отвели в отдельное помещение и избивали", – пожаловался пострадавший.

Одессит уже обратился в полицию с заявлением, а также снял побои.

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По материалам: Подробности