Ноябрь в Киеве отличился температурными контрастами

Среднемесячная температура воздуха вноябре вКиеве составила + 3,8 °С, что выше климатической нормы на1,7 °С, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Температурный режим нынешнего ноября встолице выдался достаточно контрастным. Так, первая декада оказалась теплее климатической нормы почти на4°С, вторая— холоднее на0,5 °С, атемпературный режим третьей декады вновь превысил средние многолетние показатели на2,4 °С.

Самым холодным было 30ноября, когда минимальная температура снизилась под утро до−3,8 °С, самым теплым— 7ноября, когда максимальная температура поднялась после полудня до+11,7 °С.

Втечение месяца нагород обрушилось 30мм осадков— 59% климатической нормы.

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По материалам: Gismeteo