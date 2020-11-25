Общество

В Украине изменились Правила дорожного движения

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В Украине изменились Правила дорожного движения

В Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения (ПДД). Они касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов, – сообщила пресс-служба Министрерства внутренних дел.

В Правила дорожного движения (ПДД) внесены следующие изменения:

  • Теперь водитель и пассажиры такси должны пристегиваться во время движения в населенном пункте. Правило распространяется и на инструкторов по вождению – они должны быть пристегнуты во время движения как в населенном пункте, так и за его пределами.
  • Запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.
  • Велосипедистам разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств.
  • Пешеходы обязательно должны использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т. п) или быть в одежде, которая имеет световозвращающие элементы, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.

 

По материалам: Подробности

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