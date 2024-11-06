Трамп перемагає на виборах у США: що він сказав під час промови та чи згадав про Україну
В США пройшли президентські вибори.
Не дивлячись на те, що підрахунок голосів продовжується, Трамп оголосив себе переможцем у виборах президента Сполучених Штатів Америки (США). Політик виступив з промовою перед прихильниками, зробивши ряд важливих заяв.
Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.
«Це політична перемога, якої Америка ще ніколи не бачила», — заявив він.
Трамп зазначив, що переміг у всенародному голосуванні, набравши більшу кількість голосів, аніж кандидатка від демократів Камала Гарріс.
Під час виступу перед прихильниками республіканець назвав їх «найбільшим політичним рухом в історії», пообіцявши «вирішити проблеми з кордоном» та інші «американські проблеми».
Трамп заявив, що за його каденції Америка переживе справжній «золотий вік», тому що він направить всі зусилля для того, щоб створити сильну, безпечну та процвітаючу державу.
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Також Дональд Трамп заявив, що збирається зупинити всі війни у світі. Варто нагадати, що під час своєї президентської кампанії він неодноразово заявляв, що закінчить війну в Україні за 24 години. Згадуючи свій попередній президентський термін, він нагадав, що за ті чотири роки США не брали участі в нових конфліктах.
«У нас не було воєн, протягом чотирьох років у нас не було воєн. За винятком того, що ми перемогли ІДІЛ. Ми перемогли ІДІЛ у рекордні терміни, але у нас не було воєн. Вони казали: «Він почне війну». Я не збираюся розпочинати війну, я збираюся зупинити війни», — заявив політик.
Трамп закликав американців залишити розбіжності останніх років у минулому і об’єднатися заради того, щоб підняти Америку.
«Наш успіх об’єднає нас», — зазначив він, висловивши впевненість у тому, що США зможуть досягти поставленої мети.
Раніше ПЛ писала про те, яка позиція Гарріс і Трампа щодо війни в Україні.