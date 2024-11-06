Трамп перемагає на виборах у США: що він сказав під час промови та чи згадав про Україну

Не дивлячись на те, що підрахунок голосів продовжується, Трамп оголосив себе переможцем у виборах президента Сполучених Штатів Америки (США). Політик виступив з промовою перед прихильниками, зробивши ряд важливих заяв.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

«Це політична перемога, якої Америка ще ніколи не бачила», — заявив він.

Трамп зазначив, що переміг у всенародному голосуванні, набравши більшу кількість голосів, аніж кандидатка від демократів Камала Гарріс.

Під час виступу перед прихильниками республіканець назвав їх «найбільшим політичним рухом в історії», пообіцявши «вирішити проблеми з кордоном» та інші «американські проблеми».

Трамп заявив, що за його каденції Америка переживе справжній «золотий вік», тому що він направить всі зусилля для того, щоб створити сильну, безпечну та процвітаючу державу.

Також Дональд Трамп заявив, що збирається зупинити всі війни у світі. Варто нагадати, що під час своєї президентської кампанії він неодноразово заявляв, що закінчить війну в Україні за 24 години. Згадуючи свій попередній президентський термін, він нагадав, що за ті чотири роки США не брали участі в нових конфліктах.

«У нас не було воєн, протягом чотирьох років у нас не було воєн. За винятком того, що ми перемогли ІДІЛ. Ми перемогли ІДІЛ у рекордні терміни, але у нас не було воєн. Вони казали: «Він почне війну». Я не збираюся розпочинати війну, я збираюся зупинити війни», — заявив політик.

Трамп закликав американців залишити розбіжності останніх років у минулому і об’єднатися заради того, щоб підняти Америку.

«Наш успіх об’єднає нас», — зазначив він, висловивши впевненість у тому, що США зможуть досягти поставленої мети.

Раніше ПЛ писала про те, яка позиція Гарріс і Трампа щодо війни в Україні.