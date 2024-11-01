Вибори в США: яка позиція Гарріс і Трампа щодо війни в Україні

Згідно з даними свіжих опитувань, обидва кандидати — колишній президент Дональд Трамп і віцепрезидент Камала Гарріс — мають рівні шанси на перемогу. У цей момент світ перебуває на одному з найкритичніших етапів епохи після завершення холодної війни. Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Варто зазначити, що перемога будь-якого з кандидатів може мати «глибокі наслідки» як для війни в Україні, так і для Близького Сходу через відмінності в позиціях Камали Гарріс і Дональда Трамп стосовно питань зовнішньої політики. Від Гарріс багато хто очікує продовження підтримки України «стільки, скільки буде потрібно». Водночас вона не дає чіткої відповіді стосовно вступу України до НАТО.

Заяви Трампа, зі свого боку, викликає занепокоєння, адже політик запевняє, що зможе закінчити повномасштабну війну в Україні за один день. Джим Таунсенд, який обіймав в адміністрації експрезидента США Барака Обами посаду заступника помічника міністра оборони у справах Європи і НАТО, вважає, що допомога США у випадку перемоги республіканця, найімовірніше, буде «скасована».

ЗМІ пишуть, що Трамп збирається підштовхнути обидві сторони до переговорів, сказавши Зеленському про припинення американської допомоги, а російському диктатору Володимиру Путіну протилежне — про те, що Україна отримає ще більше зброї.

Зі свого боку, інші союзники по НАТО готуються до передбачуваного скорочення американської допомоги, тому вже на початку поточного року Альянс узяв контроль над очолюваною США Контактною групою з оборони України, щоб «захиститися від раптових змін у політиці Вашингтона».

Втім, джерело, близьке до українського уряду, заявляє, що ті особи, які в Україні ухвалюють важливі рішення, спокійно ставляться до виборів у США. Оскільки, як вони зазначають, саме за президентства Трампа Україна почала отримувати летальну зброю, тоді як Обама вважав це «червоною лінією». Ба більше саме Трамп ввів санкції проти «Північного потоку-2».

«Вони вважають, що Путін розчарує Трампа, що, можливо, змусить його надати Україні більш активну військову допомогу», — говорить джерело.

Раніше ПЛ писала про те, чи може Україна змінити свою формулу миру.