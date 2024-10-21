Трамп розповів, як погрожував Путіну вдарити по Москві

За його словами той не став нападати на Україну під час каденції колишнього президента США.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на інтерв’ю Трампа The Wall Street Journal.

Так, за словами Трампа, під час своєї президентської каденції в одній з телефонних розмов з Путіним, він начебто погрожував російському диктатору ударом по Москві, якщо він вторгнеться в Україну.

Трамп називає Путіна своїм другом та підтвердив їхні добрі стосунки.

«Я сказав: «Ми друзі. Я не хочу цього робити, але я не маю вибору». Я сказав: «Тебе дуже сильно вдарять, і я зніму ці чортові куполи з твоєї голови». Тому що, знаєте, він живе під куполами», — додав Трамп.

За версією Трампа, Путін нібито у відповідь заявив, що не піде повномасштабною війною на Україну.

Варто нагадати, що Дональд Трамп у ході передвиборної кампанії викладає версію, згідно з якою Путін не наважився на війну проти України під час його каденції (2016-2020), оскільки побоювався колишнього президента США. Подібними заявами Трамп намагається підкреслити «слабкість» Джо Байдена та його адміністрації.

Раніше ПЛ писала про те, чому відносини Зеленського та Гарріс не можна назвати «теплими» та що це означає для України.