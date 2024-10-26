Як генсек ООН виправдався за поїзду на самміт БРІКС у Росію

Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш після хвилі критики на його адресу почав виправдовуватися за візит на саміт антизахідної організації БРІКС у російську Казань. Він запевняє, що на саміті нібито відстоював необхідність дотримання Статуту ООН.

Відповідне повідомлення з’явилось на його сторінці у Twitter. Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert. Генсек ООН заявив, що він повертається з Казані, де брав участь у виїзній сесії саміту БРІКС, що представляє майже половину населення планети, де він нібито закликав під час саміту до досягнення «справедливого миру в Україні».

«Я підкреслив, що ми повинні повсюдно підтримувати цінності Статуту ООН, верховенство права та принципи суверенітету, політичної незалежності й територіальної цілісності держав», – написав Гутерреш.

Також генсек ООН додав, що під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним він висунув йому вимогу досягти миру в Україні. Гутерреш нібито наголосив, що вторгнення росіян в Україну є «порушенням Статуту ООН та міжнародного права».

Варто нагадати, що 23 жовтня Антоніу Гутерреш приїхав на триденний саміт БРІКС до Казані. Багато західних політиків різко розкритикували його за цей крок, наголошуючи, що це неправильно. Крім того, йому пригадали, що він відмовився їхати на мирний саміт, який відбувся у Швейцарії в червні.

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