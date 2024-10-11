В Росії оприлюднили свій план завершення війни: про що в ньому йдеться

Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Лавров впевнений, що саме НАТО посіяв насіння війни десять років тому і продовжує розпалювати вогонь.

За словами глави МЗС країни-агресорки, Росія нібито завжди відкрита до політико-дипломатичного врегулювання, зазначивши, що всі зусилля повинні бути спрямовані на припинення конфлікту, а не на припинення вогню.

Лавров розповів, що план заверешння війни, який пропонує РФ, передбачає поступки з боку України стосовно територій, зокрема йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, а також Крим. Окрім того, Київ має відмовитись від прагнення вступити в НАТО та провести «демілітаризацію та денацифікацію». Також йдеться про скасування усіх санкцій проти РФ.

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Міністр закордонних справ РФ наголосив, що Захід має припинити постачання зброї, а Київ має припинити вогонь.

І традиційно Лавров додав, що Україна має повернутися до свого нейтрального, позаблокового та без’ядерного статусу, захистити російську мову, поважати права та свободи своїх громадян.

Однак, за його словами, відновлення миру поки не прагне сама Україна. При цьому російський чиновник нагадав, що президент Володимир Зеленський заборонив переговори з Росією і це рішення досі не скасоване.

Також Лавров згадав, що Захід веде переговори щодо питання дозволу на далекобійні удари своєю зброєю по території РФ. Він пригрозив, що така «гра з вогнем» може призвести до «небезпечних наслідків».

Раніше ПЛ писала, що Трамп розкрив деталі свого плану завершення війни в Україні.